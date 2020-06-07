شاهد.. فأر متمسك بالحياة يقارع قطا كالنينجا

في مقطع فيديو طريف ترجم حب الحياة، شهد العديد من سكان مدينة ملقة الإسبانية معركة ملحمية بين فأر وقط، حيث قاتل القارض بطريقة قوية ضد خصمه الماكر، الذي ذهب بعض مستخدمي الإنترنت لمقارنته بالنينجا.

ويتضح في الفيديو الذي تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، كيف يقف الفأر على ساقيه الخلفيتين ويبدأ في القفز كلما اقترب منه القط، في حركات مستوحاة من سلاحف النينجا، أبطال الكارتون.

كما حظي المقطع بمتابعة العديد من المتابعين، وعلق أحد المستخدمين "يذكرني الفأر بسلاحف النينجا"، فيما علق آخر" "فأر النينجا يفوز".