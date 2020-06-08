يصل إلى 75 سنتيمتراً.. حذاء ضد كورونا لضمان التباعد

في وقت ينصح العلماء والأطباء في جميع أنحاء العالم المواطنين بالالتزام بضرورة ترك مسافة بين شخص وآخر كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي زعزع العالم أجمع، ابتكر الإسكافي الروماني غريغوري لوب طريقة لافتة لضمان التباعد الاجتماعي.

فقد نجح غريغوري لوب في صنع حذاء التباعد الاجتماعي بورشته في بلدة كلوج نابوكا على بعد 500 كيلومتر من بوخارست. وقد صمم هذا الحذاء لإنقاذ ورشته الصغيرة.

يشار إلى أن لوب صنع الحذاء يدوياً مستخدماً أفضل أنواع الجلود. ويصل طول الحذاء إلى 75 سنتيمتراً.

وبعد انتباه وسائل الإعلام المحلية، بدأ يتلقى طلبات من جميع أنحاء العالم.

أكثر من 7 ملايين إصابة

وسُجلت رسمياً أكثر من سبعة ملايين إصابة بكورونا في العالم، نحو ثلثيها في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الاثنين عند الساعة 07.00 بتوقيت غرينتش.

كما أُحصي ما لا يقل عن 7,003,851 إصابة بينها 402,867 وفاة خصوصاً في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً جراء الوباء مع 2,275,305 إصابة و183,542 وفاة، وكذلك في الولايات المتحدة مع 1,942,363 إصابة بينها 110,514 وفاة.

إلى ذلك تضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال أكثر من شهر بقليل وسُجلت أكثر من مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأيام التسعة الأخيرة، وفق أرقام تبقى دون العدد الحقيقي للإصابات.