بالصور.. الترام في المغرب يرتدي الكمامة

ارتدى الترام في العاصمة المغربية الرباط كمامات في سابقة من نوعها. وتابع سكان العاصمة ومدينة سلا، مقدمة الترام ترتدي الكمامات.

وهذه رسالة من إدارة الترام إلى سكان مدينتي الرباط وجارتها مدينة سلا، للالتزام بارتداء الكمامات، مع دخول أول مرحلة لتخفيف الحجر الصحي.

وفرض المغرب، في 07 من شهر أبريل الماضي، ارتداء الكمامات إجبارياً، عند مغادرة المنازل وفي وسائل النقل العام وفي مقرات العمل المهنية.

إلى ذلك، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن لا يعني بتاتا اختفاء جائحة كورونا في المغرب عدم اتداء الكمامة، داعيا كل المغاربة لمواصلة الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية.

كما عبرت الحكومة المغربية عن تفهمها للضغط، الذي يشعر به العديد من المواطنين، بسبب الحجر الصحي، ولكنها تضحيات، وفق توصيف الحكومة المغربية، للخروج سالمة غانمة من الجائحة.