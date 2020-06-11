شاهد أغرب عملية جراحية.. حشو زيتون ودماغ مفتوح

في سابقة من نوعها، قامت امرأة إيطالية تبلغ من العمر 60 عاماً بحشو الزيتون وهي راقدة على سرير الجراحة.

وقامت المريضة بتحضير 90 زيتونة في ساعة واحدة أثناء خضوعها لعملية لإزالة ورم في فصها الصدغي الأيسر.

إلى ذلك أوضح جراح الأعصاب بمستشفى ريونيتي في مدينة أنكونا الإيطالية أن العملية الجراحية التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة "جرت بسلاسة".

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يذكر أن جراحة الدماغ في حالة اليقظة، كما تسمى، تستخدم لعلاج بعض الأعراض العصبية مثل الأورام التي تصيب مناطق الدماغ المسؤولة عن البصر والحركة والنطق. ومن أجل مساعدة الطبيب الجراح في تقليل احتمالات التسبب في أضرار للأنسجة السليمة، يُطلب من المريض أن يجيب على أسئلة معينة أو أن يقوم بنشاط ما خلال التدخل الجراحي.

وبما أن الفص الصدغي الأيسر هو المسؤول عن النطق والذاكرة وحركة الجانب الأيمن من الجسم، قال الجراح روبرتو ترينياني لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء إن هذا الأسلوب "يسمح لنا بمراقبة حالة المريض".

يشار إلى أن ترينياني، الذي يقود فريقاً من 11 طبيباً وفنياً، قد نفذ نحو 60 عملية جراحية دماغية بحالة اليقظة في السنوات الأخيرة. وكان قد طلب من مريض آخر في أنكونا أن يشاهد أفلام كرتون.

لكن عملية حشو زيتون "أسكولي" تعد أكثر تعقيداً، وقال الإعلام الإيطالي إن غرفة العمليات أصبحت أشبه بمطبخ أثناء إجراء العملية.

يذكر أن زيتون أسكولي المحشو، وهو صنف من الزيتون الذي تشتهر به منطقة مارشي وسط إيطاليا، يشتمل على زيتون يزال منه البذر ومغلف باللحم والطحين والبيض ومسحوق الخبز ثم يقلى بالزيت.