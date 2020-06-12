في أميركا.. سمم مشردين لتصوير رد فعلهم!

لا يخطر ببال أحد أن يقوم بإيذاء الآخرين، وخصوصا الفقراء أو المشردين بهدف تصوير ردة فعلهم للترفيه عن نفسه، ولكن ذلك حدث في أميركا وتحديداً في جنوب لوس أنجلوس.

وفي التفاصيل، قام رجل يبلغ من العمر 38 عاماً بتقديم طعام يحوي مادة تستخدم خصوصا في عبوات الرذاذ للدفاع الذاتي، لـ 8 مشردين وذلك لتصوير ردة فعلهم، ووجهت أجهزة المدعي العام في منطقة أورانج، للرجل ويدعى وليام روبتر كايبل تهمة رسمية بهذا الشأن.

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وأوضحت في بيان، أنه تم تسميم جميع الضحايا في مدينة هاتنيغتون بيتش، وقد عانوا من أعراض مختلفة مثل التقيؤ والصعوبات التنفسية وأوجاع كبيرة في البطن.

كمية كبيرة من الفلفل

كما ذكرت أن عدة مشردين تعرضوا للتسمم أدخلوا المستشفى، بعدما تناولوا مأكولات تحوي نوعا من الفلفل بكميات أقوى بمرتين من رذاذ الفلفل المستخدم من قبل الشرطة.

واتهم المشتبه فيه وليام روبتر كايبل بأنه تعمد تسميم هؤلاء لتصوير معاناتهم. وكان أقنع عدة ضحايا بتناول الطعام مقترحا عليهم مشروبا مجانيا في المقابل.

من جانبه، قال المدعي العام تود سبيتزر "استهدف هؤلاء الناس لأنهم في وضع ضعف، وقد تم استغلالهم وتسميمهم بشكل منحرف من أشكال الترفيه"، داعيا الجمهور إلى إبلاغ السلطات بضحايا ومشتبه فيهم آخرين محتملين.