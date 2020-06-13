امتلك منزلاً في إيطاليا مقابل يورو واحد.. إليك التفاصيل

في عرض لا يصدّق، أعلنت "سينكوا فروندي"، في إقليم كالابريا بإيطاليا، طرح منازل للبيع مقابل يورو واحد، وذلك بغرض جذب السكان إليها لتعوض النقص البشري.

موضوع يهمك مع وصول هذا التقرير إلى القراء من المفترض أن يكون 58 قمراً صناعياً جديداً قد انضمت إلى غابة الأقمار الصناعية التي تدور... المولع بالفضاء يُطلق 58 قمراً صناعياً جديداً.. تعرف عليها بيزنيس لايف ستايل

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تصف القرية نفسها بأنها "خالية من فيروس كورونا"، حيث لم تسجل بها أي حالات أثناء تفشي الوباء في إيطاليا، وهي تقع في إقليم شهد معدلا منخفضا من العدوى.

كما تعول القرية على تلك السمعة إضافة إلى السعر المميز للمنازل في أن تجذب سكاناً جدداً لها، حيث إنها مثل الكثير من المدن والقرى الأخرى تعمل على زيادة عدد سكانها المتناقص بعد هجرة الكثير من شبابها إلى المدن بحثاً عن عمل.

بدوره، أفاد عمدة القرية، ميشيل كونيا، أنه أطلق اسم كودي على عملية بيع المنازل بسعر رخيص وهو "عملية الجمال"، وذكر في تصريح صحافي، أن العثور على ملاك جدد للمنازل المهجورة جزء أساسي من تلك العملية التي أطلقها لإنقاذ المنازل التي تركها أصحابها ليهاجروا من القرية على مدى عقود.

مخاطر وغرامة

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه سيتعين على الراغبين في شراء المنازل دفع ما بين 10000 يورو إلى 20000 يورو لتجديده، إلى جانب رسوم تأمين سنوية بقيمة 250 يورو حتى اكتمال أعمال التجديد، ولفتت إلى أن المشترين سيتعرضون للغرامة تقدر بـ20000 يورو إذا لم ينهوا التجديدات في غضون 3 سنوات.

وتقع المنازل نفسها في الجزء القديم المهجور من القرية، ويبلغ حجمها نحو 40 - 50 متراً مربعاً وتحتوي بعضها على شرفات صغيرة.

إلى ذلك، أكد عمدة القرية قائلا: "صحيح أن السكن في تلك المنطقة غير مستقر ومحفوف بالمخاطر، إلا أن قريتنا تقع بين بحرين دافئين، ونهر نقي وشواطئ البحر على بعد 15 دقيقة فقط بالسيارة"، بحسب تعبيره.