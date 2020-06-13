شاهد هجمة بالسكين على حاخام اليهود "الأتقياء" في لندن

مجهول الاسم والهوية، اعتقلته شرطة سكوتلنديار في لندن، بعد أن انقضّ بالسكين صباح أمس الجمعة على حاخام لطائفة من اليهود، معروف أفرادها باسم "الحريديم" المتشددين، أو "الأتقياء" الممارسين تعاليم التوراة حرفيا، فانهار المطعون Yaakov Schlesinger البالغ أقل من 60 سنة، وسقط مضرجا بدمه وسط شارع مزدحم في الحي الواقع بشمال العاصمة البريطانية.

كان يقف بالصف للدخول إلى فرع لأحد البنوك، عندما غدره المنقضّ عليه بالسكين، واستهدف رأسه وذراعه بطعنات متكررة "تكوّم" الحاخام على إثرها أرضا، فيما غادر طاعنه المكان ولاذ بالفرار، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من خبر موحد نشرته وسائل إعلام بريطانية عدة، نقلا عن الشرطة، وفيه أن 3 عمال بناء كانوا بالقرب، لحقوا به واعتقلوه وسلموه لدورية شرطة وصل أفرادها إلى المكان.

بوصولهم وجدوا أن بعض المارة والعاملين قرب البنك، تكاتفوا لتقديم إسعافات أولية للحاخام المرتمي على الأرض، طبقا لما نرى في الفيديو المعروض، ثم أقبلت سيارة إسعاف ونقلته في حالة غير خطرة إلى مستشفى عالجوه فيه، وخرج منه متعافيا بعد ساعات من طعنات لم تكن خطرة عليه. أما الطاعن، وعمره 40 تقريبا، فنقلوه إلى مركز اعتقال للتحقيق معه بجريمة استبعدوا في تحقيق أولي أن تكون عملا إرهابيا، ويعتقدون أنها كانت بدافع الكراهية، أو ربما محاولة سرقة فاشلة.

شاهد عيان ذكر أن السكين التي استخدمها الطاعن في هجمته كانت بطول يزيد عن 7 بوصات، أي تقريبا 18 سنتيمترا "ورأيته يتجه بحزم نحو الحاخام وهو ممسك بها، ثم غدره وبدأ يطعنه" فيما ذكر آخر، أن حامل السكين "كان يجري نحو الحاخام مسرعا إليه ويريده" في إشارة إلى أنه اختاره بالذات من بين الواقفين بالصف عند مدخل البنك.