العثور على نجم بوليوود سوشانت راجبوت مشنوقا في مومباي

عُثر على نجم بوليوود السينمائي الهندي، سوشانت سينغ راجبوت، ميتا في مقر إقامته في مومباي، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة "برس تراست اوف إنديا" ووسائل إعلام أخرى.

ونقلت تقارير أولية عن شرطة مومباي أن النجم (34 عاما) وُجد مشنوقا في شقته بضاحية باندرا.

وراجبوت، الذي بدأ حياته الفنية كممثل تلفزيوني، ظهر للمرة الأولى في بوليوود عام 2013 مع المخرج أبهيشيك كابور في فيلم "كاي بو شي" المأخوذ عن رواية "شيتين بهجات".

كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر: "سوشنات سينغ راجبوت.. ممثل شاب رائع.. رحل مبكرا جدا.. برع في التلفزيون والسينما، بزوغ نجمه ف عالم الترفيه.. ألهم الكثيرين وخلف وراءه الكثير من الأعمال التي لا تنسى، صدمت لوفاته، قلبي مع أسرته ومعجبيه".

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وقال نجم بوليوود اكشاي كومار عبر تويتر: "بصدق أصابتني هذه الأنباء بصدمة قوية".

وغرد النجم نواز الدين صديقي: "لا أصدق هذا بالمرة.. إنها صدمة.. ممثل جميل وصديق طيب.. إنه (نبأ) يمزق القلب".

ولعب راجبوت دور قائد فريق الكريكيت الهندي السابق، ماهيندرا سينغ دوني، في "إم إس دوني: القصة التي لم ترو"، وقدم أعمالا أخرى منها "كيدارناث" و"سونتشيريا" (الطائر الذهبي) و "رابتا" (رابطة). وظهر في فيلم "درايف" من إنتاج نتفليكس.

وتكافح مومباي-العاصمة المالية والتجارية للهند وموطن مدينة السينما الهندية "بوليوود"- جائحة كورونا التي أوقفت النشاط الترفيهي في البلاد بشكل كامل.