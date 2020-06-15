كم قتل كورونا من العرب للآن وكم ألحق اصابات في كل دولة

مائدة "كورونا" الدموية، خالية من العرب اجمالا، فحظه منهم قليل جدا، مقارنة بفظائعه في معظم العالم، الى درجة أنه لم يتمكن سوى من قتل 6,232 من أصل 425 ألفا سجل بهم اصابات، أي 15 وفاة لحقت بكل 1000 اصابة تقريبا، وفقا لما يتضح من جدول بيانات أعدته "العربية.نت" عما أحدثه في 19 دولة عربية اللغة طوال 6 أشهر مضت، ومنه يتضح أيضا أن المستجد أصاب 1000 من كل مليون عربي، لأن سكان الدول التي شملها الجدول هم 424 مليونا، مع كامل سكان سوريا، المتواجد 8 ملايين منهم في الخارج بسبب الاقتتال بالداخل.

نجد من بيانات الجدول، أن قطر لا تزال الأولى عربيا وعالميا بعدد الاصابات، نسبة لعدد سكانها البالغين مليونين و807 آلاف، فليس على الأرض دولة أو منطقة سجل فيه الفيروس 28,350 اصابة من كل مليون نسمة، أي 2.8 % تقريبا، الا قطر المكتظة بأكثر من 79,600 اصابة، وهو ما نجده في تحديثات يقوم بها موقع worldOmeter الراصد على مدار الساعة كل نشاط "كوروني" في كل دولة ومنطقة بالعالم، ومنه عدد الاصابات والوفيات والمتعافين ومن بقي في المستشفيات، اضافة لعدد الاختبارات التي تجريها كل دولة على مواطنيها، وأدناه صورة مجتزأة صباح الاثنين من كامل تحديثاته.

ومن يدقق في جدول الموقع، قد يستشرف أن تتخطى قطر الصغيرة مساحة وبالسكان عملاقا اسمه الصين بالاصابات هذا الأسبوع، أو الذي بعده على الأكثر، لأن المستجد ناشط فيها أكثر من نشاطه في مسقط رأسه بالصين التي يزيد سكانها عن مليار و400 مليون. أما جدول "العربية.نت" الوارد قبل الفقرة الأخيرة أدناه، فنجد فيه أن السعودية هي الأولى عربيا بعدد الاصابات (127,541) لكنها الأولى بعدد المتعافين (84,720) كما بين الأقل بالوفيات (972) اذا تم استخراج نسبتها من عدد الاصابات، حيث النتيجة وفاة واحدة من كل 131 اصابة.

ويشمل الجدول عدد الاصابات والوفيات في الدول العربية، كما عدد المتعافين في المستشفيات وغيرها، اضافة لعدد من بقي فيها بحالة حرجة، ثم عدد الحالات المستقرة، أي من ظهرت عليهم أعراض دلت أن اصاباتهم لا تحتاج سوى الى علاج تقليدي، وهؤلاء بالذات، وعددهم أكثر من 161 ألفا، هم ربع من لحقت بهم اصابات الفيروس، فيما عدد ذوي الحالات الحرجة 2,627 فقط، وهي نسبة من الأقل مقارنة بما في دول القارة الأوروبية أو الأميركيتين. أما من خرجوا متعافين في 19 دولة عربية، فنجد أنهم 257,886 شخصا، يزيدون عن نصف عدد المصابين.

مجلس التعاون الخليجي في 72 ساعة

ومن يقارن بيانات الجدول، بما صدر عن "المركز الإحصائي الخليجي" يوم الجمعة الماضي، ويتعلق فقط بدول مجلس التعاون الخلجي، سيجد أن المنطقة لم يطرأ عليها تغيير كبير منذ ذلك اليوم حتى صباح هذ الاثنين، بحسب ما تقارن "العربية.نت" ما ذكره مع جدول بياناتها اليوم، فقد ذكر أن المستجد سجل في دول المجلس مجتمعة 311,321 اصابة، اضافة الى 1,667 وفاة، فيما بلغ إجمالي التعافي 204,711 حالة.

ذكر المركز في موقعه الرسمي أيضا، أن الاصابات في السعودية كانت 119,942 اصابة يوم الجمعة، أي زادت أقل من 8000 في 3 أيام، وأنها حلت في المركز الأول بتمكنها من شفاء 81,029 حالة مرضية، وأن قطر كانت الثانية بعدد الاصابات التي قفزت من 76,588 الجمعة الى 79,602 اليوم، ثم كانت الاصابات 40,986 وأصبحت 42,294 في الإمارات، وكانت 34,952 وأصبحت 35,920 بالكويت، وقفزت يوم الجمعة من 21,071 في سلطنة عمان الى 23,481 اصابة اليوم. أما البحرين التي كانت اصاباتها 17,269 الجمعة، فزادت 958 حالة، وهي الزيادة الأكبر خليجيا نسبة لعدد السكان، وأصبحت 18,227 هذا الاثنين.