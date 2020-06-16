طالها الوباء.. زوجة رئيس أوكرانيا تدخل المستشفى

دخلت زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المستشفى إثر تأكد إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، الذي أوضح أن حالتها مستقرة.

وكانت أولينا قد قالت الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابتها بكورونا لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.

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كما كتبت على فيسبوك: "تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا. أخبار غير متوقعة. ولاسيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد... الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي"، مضيفة أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما.

يذكر أن المكتب الصحافي للرئاسة الأوكرانية كان أعلن الجمعة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي ألغى الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة، وسيقصر اتصالاته على دائرة مقربة بعد أن ثبتت إصابة زوجته بالفيروس.

إلى ذلك قال المكتب الصحافي في بيان: "الاجتماعات المباشرة... مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة في الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية".

وسجلت أوكرانيا 29753 إصابة بكورونا، بينها 870 حالة وفاة.