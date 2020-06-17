غرامة ولا أغرب.. وموجة انتقادات

غرّمت الشرطة النمساوية رجلاً 500 يورو لإطلاقه ريحاً بصوت مرتفع بعدما أوقفه شرطيون في وقت سابق من هذا الشهر للتحقق من هويته.

ودافعت الشرطة عن قرارها فرض الغرامة قائلة إنه تعمّد إطلاق الريح.

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كما اشتكى المتهم مما وصفه بالغرامة غير المبررة عندما قدم نسخته من الرواية التي حصلت في 5 حزيران/يونيو لموقع "أو 24" الإخباري.

ورداً على تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي التي أعقبت ذلك، بررت الشرطة في العاصمة النمساوية رد فعلها على "تويتر"، قائلة: "بالطبع لا تفرض غرامة على أي شخص يطلق ريحاً عن غير قصد".

لكن في هذه الحالة، اعتبرت الشرطة أن "الشاب بدا استفزازياً وغير متعاون عموماً. ثم رفع نفسه قليلاً عن المقعد ونظر إلى الشرطيين، وبطريقة مدروسة تماماً، أصدر ريحاً هائلة قربهم".