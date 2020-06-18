كورونا يصيب زعيم كازاخستان التاريخي.. نزارباييف

أصيب زعيم كازاخستان التاريخي، نور سلطان نزارباييف، الذي تنحى عن الرئاسة في الآونة الأخيرة، وسلمها إلى مقرب منه مع الاحتفاظ بنفوذه، بفيروس كورونا المستجد، كما أفاد موقعه الإلكتروني الرسمي، الخميس.

وجاء على الموقع: "للأسف فإن الفحص الأخير للكشف عن فيروس كورونا المستجد على زعيم الأمة كان إيجابيا، لكن ليس هناك ما يدعو إلى القلق".

وكان نزارباييف الذي يحتفل الشهر المقبل بعامه الثمانين، تنازل السنة الماضية عن الرئاسة وسلمها إلى قاسم-جومارات توكاييف لكنه لا يزال يحتفظ بنفوذه مع لقب "زعيم الأمة" ورئيس الحزب الحاكم "نور الوطن" ورئيس مجلس الأمن الكازاخستاني.

موضوع يهمك التقى وزير الخارجية المصريه سامح شكري وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الذي يقوم بزيارة لمصر لمناقشة القضايا المتعلقة... مباحثات مصرية يونانية حول تطور الأوضاع الإقليمية مصر

وأفاد البيان أن نزارباييف "يواصل العمل عن بعد".

وكان مسؤولون كبار في كازاخستان أعلنوا هذا الشهر أنهم مصابون بالفيروس، وبينهم وزير الصحة يلزان برتانوف، وكذلك الناطق باسم الرئيس.