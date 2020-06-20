تركي قتل زوجته طعناً في الشارع بفرنسا.. وحكم بالسجن 25 عاماً

حكم القضاء الفرنسي على رجل تركي، يبلغ من العمر 39 عاماً طعن زوجته، التي كانت قد تقدمت بطلب للطلاق في العام 2017، في الشارع، بالسجن 25 عاماً مساء أمس الجمعة.

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وبعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام أمام محكمة الجنايات في لوار (وسط فرنسا)، عملت هيئة المحلفين بطلبات المدعي العام، ماركو سكوتشيمارا، معلنةً أيضاً سحب حضانة الأطفال الأربعة للرجل، والذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و13 عاماً.

وبالإضافة إلى قتل زوجته هوليا (34 عاماً) التي كانت تعيش منفصلة عنه، أدين أيوب قنطار بتهمة "محاولة قتل" صديق زوجته. فقد أقدم على طعنه 15 مرة بعد الدخول عنوة لمنزله ليلة 12 إلى 13 آب/أغسطس 2017.

وبعد إصابة هذا الرجل السنغالي بجروح خطرة، انطلق القاتل في ملاحقة زوجته التي هربت من المنزل.

وفي منتصف الشارع وأمام مرأى شهود، أمسك بها من شعرها وطعنها 27 مرة بما فيها "سبع اعتبرت مميتة".

وقد أحبط الادعاء تبريرات الرجل الذي زعم أنه أقدم على فعلته "بلحظة جنون".

يذكر أن أيوب يعيش في فرنسا منذ 15 عاماً وهو لا يتكلم إلا التركية.