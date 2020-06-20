تملّك قطعة من "أسطورة".. مقابل 150 يورو

تُعرض قطع تاريخية من الفضة والكريستال ومنافض سجائر من فندق "ريتز" في باريس في مزاد تنظمه دار "آركوريال" يمتد على ثلاثة أيام بدءاً من يوم الأحد.

موضوع يهمك أواخر شهر أيلول/سبتمبر 1919، كانت مدينة إلين (Elaine) بمقاطعة فيليبس بولاية أركنساس الأميركية على موعد مع واحدة من أسوأ... أسوأ أعمال عنف عرقية بأميركا.. خلّفت مئات القتلى الأخيرة

وكان هذا الفندق الأسطوري، الواقع في ساحة فاندوم بباريس، المفضل لدى أيقونات مثل الممثلة أودري هيبورن ومصممة الأزياء كوكو شانيل، التي أمضت جزءاً من الحرب العالمية الثانية فيه مع حبيبها وهو جاسوس ألماني، والكاتب الأميركي إرنست همنغواي.

وستعرض أكثر من 1500 قطعة من أغطية أسرّة ومستلزمات حمام ومنافض سجائر من "ريتز كلوب" يقدر سعر القطعة بين 100 و150 يورو، في دار "آركوريال" بين السبت والثلاثاء.

وقبل عامين، بيع بعض أثاث الفندق التاريخي مقابل 7.2 مليون يورو بعد عملية تجديد للفندق.

وقد تنافس حينها مزايدون من 53 بلداً على القطع التي يعود تاريخ العديد منها إلى أيام الفندق الأولى في مطلع القرن العشرين حين كان تحت إدارة مؤسسه سيزار ريتز والطاهي الفرنسي الأسطوري أوغوست إسكوفييه.