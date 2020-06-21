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191 ألف دولار.. "سبائك ذهب" في قطار لا تجد صاحبها

المصدر: دبي - العربية.نت
(تعبيرية)
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أشياء كثيرة قد ننساها في محطات القطار أو سيارات الأجرة، كالهاتف، أو المحفظة، أو غيرها، إلا أن هناك احتمالاً ضئيلاً جداً أن ننسى حقيبة مليئة بسبائك الذهب.

ففي سويسرا يبحث مسؤولون عن شخص ترك أكثر من 3 كيلوغرامات من الذهب، تبلغ قيمتها 170 ألف يورو (191 ألف دولار)، بأحد القطارات في الخريف الماضي.

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وذكرت وكالة أنباء "كيستون - إس دي إيه"، قبل أسبوع، نقلاً عن منشور في إحدى مقاطعات سويسرا أن المالك أمامه خمس سنوات لاستعادة الذهب من مكتب المدعي العام في لوسيرن.

يشار إلى أنه تم العثور على الحقيبة بالأصل في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعربة قطار على الخط بين سان جالين ولوسيرن. ورغم جهود المسؤولين، لم يتم العثور على مالك الذهب حتى الآن.

كلمات دالّة

#ذهب, #قطار
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