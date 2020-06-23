صحيفة "عرب نيوز" تطلق نسخة فرنسية

تعتزم "عرب نيوز"، الصحيفة اليومية الرائدة باللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط، والتي تتخذ من الرياض مقراً لها، إطلاق نسخة رقمية جديدة باللغة الفرنسية. كما أعلنت الصحيفة عن تعيين الصحافية المخضرمة رندة تقي الدين، كبيرة مراسلين لها في باريس.

وسيتم إطلاق النسخة الجديدة في 14 يوليو/تموز، بالتزامن مع اليوم الوطني الفرنسي.

حفل افتتاح افتراضي

كما سيتم تدشين النسخة الفرنسية الرقمية من قبل سفير فرنسا لدى السعودية، فرنسوا جوييت. وسيضم حفل الافتتاح، الذي سيعقد افتراضياً، عدداً من المتحدثين العرب والفرنسيين البارزين، وسيتم من خلال مؤتمر فيديو على تطبيق "زوم" والبث المباشر على يوتيوب وصفحات التواصل الاجتماعي للصحيفة.

وستكون "عرب نيوز" بالفرنسية النسخة الرقمية الدولية الثالثة للصحيفة السعودية الرائدة التي تصدر باللغة الإنجليزية. ويأتي ذلك بعد نجاح نسخة "عرب نيوز باكستان" التي تم إطلاقها في فبراير/شباط 2018، و"عرب نيوز اليابان" التي تم إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

توسع رقمي ودولي

بدوره، قال فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز": "يسعدنا إطلاق النسخة الفرنسية كجزء من استراتيجيتنا في التوسع الرقمي والدولي. هذا يعني أننا نستطيع أن ننقل محتوانا المميز لفئة جديدة من القراء، ولهذا الأمر أهمية كبيرة بالنسبة لنا نظراً لمكانة فرنسا التاريخية للمنطقة والعدد الكبير من العرب الناطقين بالفرنسية في شتى أنحاء العالم".

كما أضاف: "يسعدنا أيضاً أن نعلن عن تعيين رندة تقي الدين لمنصب كبيرة مراسلينا في باريس. تتمتع رندة بسنوات من الخبرة الصحفية وفهم واسع للعلاقات العربية - الفرنسية. وستدعمها مجموعة من المراسلين المؤهلين في باريس وغيرها من الدول العربية والإفريقية الناطقة بالفرنسية".

وعملت تقي الدين مراسلة ورئيسة مكتب في باريس لكثير من المنشورات العربية مثل "الحياة" و"النهار" منذ عام 1974. وقد حصلت سابقاً على وسام جوقة الشرف الفرنسية تكريماً لعملها، وقلدها إياه الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك شخصياً.

"مهمة صعبة ومثيرة"

من جانبها، علقت تقي الدين على تعيينها كبيرة مراسلي "عرب نيوز" في باريس بقولها: "يشرفني ويسعدني أن أكون جزءاً من (عرب نيوز) في باريس وفي نسختها الفرنسية الجديدة. إنها مهمة صعبة ومثيرة بأن أسهم في تفسير أفضل للشؤون العربية من قبل الرأي العام الفرنسي وبالاتجاه المعاكس أيضاً".

هذا وتصدر صحيفة "عرب نيوز" عن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وهي الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية الأكثر ريادة في المملكة العربية السعودية والمنطقة منذ تأسيسها في 1975.