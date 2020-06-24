أصيب بكورونا.. رئيس هندوراس يحتاج إلى إمداده بالأكسجين

كشف طبيب عسكري أن حالة رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، تطلبت إمداده بالأكسجين بعد دخوله المستشفى لإصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأوضح أن حالة الرئيس لا تزال "حساسة" وتستلزم البقاء في المستشفى.

وفي 17 يونيو/حزيران، أكد رئيس هندوراس إصابته بالفيروس في خطاب تلفزيوني.

موضوع يهمك أشار إحصاء لوكالة "رويترز" إلى أن أكثر من 9.26 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 475,880... إصابات كورونا بالعالم تتجاوز 9.26 مليون.. وأميركا الأولى بالوفيات فيروس كورونا

وقال: "باعتباري رئيساً للبلاد ومواطناً مسؤولاً، أودّ أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي بأنني مصاب بمرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس".

وضرب كورونا من قبل قيادات حكومة رفيعة على مستوى العالم، أبرزها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.