1.92 مليون دولار مقابل صحون وكؤوس "مستخدمة".. وهذا السبب

بيعت قطع تاريخية من الفضة والكريستال وغيرها عائدة لفندق "ريتز" الباريسي في مزاد بقيمة 1.7 مليون يورو (1.92 مليون دولار)، أي أكثر بأربع مرات من التقديرات الأساسية، على ما ذكرت دار "آركوريال" للمزادات.

واستمر المزاد ثلاثة أيام، انتهت أمس الثلاثاء، وأسفر عن بيع كل القطع المعروضة التي بلغ عددها 1500. وقد شارك أكثر من 500 مزايد من 25 جنسية مختلفة في المزاد عبر الانترنت.

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وأبدى المزايدون اهتماماً خصوصاً بطواقم المائدة الستة الشهيرة للفندق الباريسي مع بيع جزء من هذه الصحون بسعر زاد 18 مرة عن قيمتها المقدرة.

ومن أهم المعروضات أيضا كؤوس من "حانة همنغواي" في الفندق. فقد بيعت ستة كؤوس حفر عليها "بار همنغواي ريتز باريس" بسعر 2100 يورو.

وكان هذا الفندق الأسطوري الواقع في ساحة فاندوم المفضل لدى نجمات مثل الممثلة أودري هيبورن ومصممة الأزياء كوكو شانيل التي أمضت جزءً من الحرب العالمية الثانية فيه مع حبيبها وهو جاسوس ألماني، والكاتب الأميركي إرنست همنغواي.

وكان يفترض أن يجرى المزاد في مطلع نيسان/أبريل إلا انه أرجئ شهرين ونصف الشهر بسبب جائحة كورونا.

وقبل عامين، بيع بعض أثاث الفندق التاريخي في مقابل 7.2 مليون يورو بعد عملية ترميم.

وقد تنافس حينها مزايدون من 53 بلداً على القطع التي يعود تاريخ العديد منها إلى أيام الفندق الأولى في مطلع القرن العشرين حين كان تحت إدارة مؤسسه سيزار ريتز والطاهي الفرنسي الشهير أوغوست إسكوفيي.