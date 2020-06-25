حجران قلبا حياته.. من عامل منجم إلى مليونير

لا شك أن هناك أشخاصاً يتعثرون بالصدف في الحياة، وكأنها تأتي إليهم جالبة معها الحظ الجيد. فبين عشية وضحاها أصبح عامل منجم صغير في تنزانيا مليونيراً بعد بيعه لحجرين من الأحجار النفيسة "تنزانيت"، وهما أكبر حجرين من نوعيهما يعثر عليهما في البلاد.

وحصل سانينيو لايزر على 3.4 مليون دولار من وزارة التعدين في البلاد مقابل الحجرين اللذين بلغ وزنهما الإجمالي 15 كيلوغراماً.

موضوع يهمك مع انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة حوالي نصف مليون شخص حول العالم، يلجأ كثير من الناس إلى معرفة الأنظمة... السيلينيوم... الحل السحري للتخلص من كورونا! صحة

كما قال لايزر وهو أب لأكثر من 30 طفلاً، لـ"بي بي سي": "ستكون هناك حفلة كبيرة غداً".

يذكر أنه يتم العثور على التنزانيت فقط في شمال تنزانيا ويستخدم لصنع الحلي. وهو واحد من أندر الأحجار الكريمة على الأرض ويقدّر أحد الجيولوجيين المحليين أن مخزونه قد ينضب بالكامل خلال العشرين سنة القادمة.

خصائصه

وتكمن جاذبية الحجر الكريم في وجوده بألوان متنوعة، بما في ذلك ألوان الأخضر والأحمر والأرجواني والأزرق. ويتم تحديد قيمة الحجر من خلال ندرته، ويكون لوضوح اللون عامل مؤثر في ارتفاع السعر.

إلى ذلك عثر لايزر على الحجرين ووزنهما 9.2 كيلوغرام و 5.8 كيلوغرام الأسبوع الماضي، لكنه باعها الأربعاء خلال فعالية في منطقة مانيارا الشمالية.

ويبلغ وزن أكبر حجر تنزانيت تم استخراجه حتى الآن 3.3 كيلوغرام.

واتصل الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، لتهنئة لايزر على هذا الاكتشاف، قائلاً: "هذه هي فائدة عمال المناجم الصغار وهذا يثبت أن تنزانيا غنية".

ووصل ماغوفولي إلى السلطة عام 2015 واعداً بحماية مصلحة الدولة في قطاع التعدين وزيادة إيرادات الحكومة منه.

يخطط للاستثمار

كما أوضح لايزر، 52 سنة، وله أربع زوجات، أنه يخطط للاستثمار بمجتمعه في منطقة سيمانجيرو بمانيارا.

وقال: "أريد بناء مركز تسوق ومدرسة. أريد أن أبني هذه المدرسة بالقرب من منزلي. هناك العديد من الفقراء هنا الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة إرسال أطفالهم إلى المدرسة"، مضيفاً: "أنا لست متعلماً ولكني أحب أن تسير الأمور بطريقة احترافية. لذلك أود أن يدير أطفالي العمل باحتراف".

إلى ذلك ذكر أن المكاسب المفاجئة لن تغيّر أسلوب حياته وأنه يعتزم الاستمرار في رعاية 2000 بقرة. وقال إنه لم يكن بحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية على الرغم من ثروته الحديثة، لافتاً: "هناك ما يكفي من الأمن(هنا). لن تكون هناك أي مشكلة. يمكنني حتى التجول ليلاً دون أي مشكلة".

تعدين غير قانوني

يشار إلى أن بعض عمال المناجم الصغار أمثال لايزر يحصلون على تراخيص حكومية للتنقيب عن التنزانيت، لكن التعدين غير القانوني منتشر خاصة بالقرب من شركات التعدين الكبرى.

وفي عام 2017، أمر الرئيس التنزاني الجيش ببناء جدار على امتداد 24 كيلومتراً حول موقع ميريلاني للتعدين في مانيارا، الذي يعتقد أنه المصدر الوحيد للتنزانيت في العالم.

وأفادت الحكومة بعد عام على ذلك عن زيادة بالإيرادات في قطاع التعدين ونسبت الارتفاع إلى بناء الجدار.