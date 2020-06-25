شاهد.. بن لادن بين الجمهور على مدرجات ناد إنجليزي

فجأة، ودون سابق إنذار، صعق مشجعو فريق ليدز الإنجليزي، بصورة زعيم تنظيم القاعدة القتيل أسامة بن لادن، على مدرجات الفريق في ملعب إلاند رود، إلى جانب مجموعة صور لمشجعين آخرين.

الحكاية بدأت حين حاولت إدارة النادي في مبادرة منها بث الروح في مدرجات النادي التي حرمت من المشجعين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، فاقترحت على محبي النادي إرسال صورهم ليتم طباعتها على مجسم ووضعها على الكراسي، لتبدو وكأنها مليئة، مقابل 25 جنيها إسترلينيا.

صورة أسامة بن لادن تتواجد في مدرجات ملعب ليدز بعد أن قام أحد المشجعين بإرسالها.. تكلفة إرسال صورة المشجع ليضعها النادي في المدرجات هي 25 جنيه إسترليني 📸 pic.twitter.com/Ash8TAF2a9 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 24, 2020

إلا أن اللفتة الجميلة لم تكتمل، حيث سادت حالة من الصدمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن لاحظ أحد المستخدمين صورة بن لادن في المدرج، فاعتقد البعض أن الأمر مجرد صورة مفبركة عبر برنامج الصور "فوتوشوب"، إلا أن أحد مشجعي الفريق نشر تغريدة توضح أنه أرسل صورته وابنه ليتم وضعهما بجوار بعضهما البعض في المدرج، قبل أن يكتشف أن الشخص الجالس بجواره أنه بن لادن.

وقال المستخدم الذي يحمل اسم "أول لوف ليدز" على تويتر: "شكرا ليدز.. أنا بجوار بن لادن!".

فيما انهالت التعليقات على موقع التواصل، بين السخرية والغضب.

بدورها، قالت مستخدمة تدعى ليا: "لا أستطيع أن أتجاوز فكرة أن أحدهم دفع 25 جنيها استرلينيا لوضع صورة بن لادن في إستاد إلاند رود، والأغرب من ذلك أن النادي فعل هذا دون طرح أية أسئلة".