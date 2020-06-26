بعد الفوز بالدوري الإنجليزي.. رسالة صلاح لمصر والعرب

نشر نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، صورة تجمعه بعدد من لاعبي الريدز احتفالاً بالتتويج بالدوري الإنجليزي.

عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده.. pic.twitter.com/uEuqfwQfOW — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020

ووجه محمد صلاح رسالة شكر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله".

وأضاف: "عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".

وضمن نادي ليفربول التتويج بالدوري الإنجليزي رسميا أمس الخميس وقبل 7 جولات على نهايته، مستفيدًا من خسارة منافسه مانشستر سيتي أمام تشيلسي 1/2 في الجولة 31.

وأصبح محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول أول لاعب مصري في التاريخ يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعد هذا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاسع عشر الذي يحرزه "ليفربول" في تاريخه لكن آخر ألقابه كان في موسم 1989-90.