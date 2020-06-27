قرار ولا أغرب.. هذا المكان في الطائرة ممنوع استعماله

في قرار ولا أغرب، حرمت إيطاليا مسافريها من استعمال أكثر الأماكن طلبا في الطائرة، ألا وهي المقصورة المخصصة لوضع الأمتعة الصغيرة فوق المقاعد.

هكذا لن يتمكن المسافرون من أو إلى إيطاليا جوا في الوقت الحالي، وربما لأشهر قادمة، حتى زوال فيروس كورونا عن وجه الكرة الأرضية، من استخدام مقصورة الأمتعة فوق مقاعدهم في الطائرات بعدما اعتبرت سلطة الطيران المدني الإيطالية أنها تشكل خطرا على الصحة.

وجاء القرار بموجب مرسوم حكومي نجم عن مخاوف من انتشار أوسع للفيروس المستجد، يلزم المسافرين بحمل حقيبة صغيرة يمكن وضعها تحت المقعد المقابل.

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أما الهدف من هذا القرار فمنع التلامس بين الركاب والحد من الحركة داخل الطائرات.

إلى ذلك، أكدت سلطة الطيران المدني الإيطالية عدم إلزام الركاب بدفع مبلغ إضافي لتسجيل حقائبهم.

منع الفوضى

في المقابل، رحبت جمعية كوداكونز الإيطالية لحماية المستهلك بالقرار معتبرة أن من شأنه "منع الفوضى" التي تحدث أحيانا في الطائرة "عندما يضع الركاب أمتعتهم في المقصورة فوق المقعد".

وأضافت الجمعية "فيما يتعلق بهذا الخصوص، فإن الإيطاليين هم من بين أكثر المسافرين غير المنضبطين في أوروبا، إذ يتسببون بتأخر رحلات وصفوف انتظار من شأنها الآن أن تفاقم مخاطر العدوى".

يذكر أن إيطاليا كانت أول دولة تسجل إصابات بالوباء في أوروبا. وبلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 34,600 وفاة.