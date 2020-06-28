بوتين يخضع لفحوصات كل 3 أيام.. ونفق خاص لحمايته من كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يخضع لفحوصات فيروس كورونا مرة كل ثلاثة إلى أربعة أيام، وكانت جميعها سلبية.

وقال بوتين خلال مقابلة مع الإعلام المحلي: "أقوم بالفحص بشكل منتظم كل ثلاثة إلى أربعة أيام". وأجاب عن سؤال حول ما إذا كانت نتائج الاختبارات سلبية "الحمد لله، نعم".

وفي وقت سابق، أعلن التجمع الصحافي للكرملين أنه تم بناء نفق خاص في مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للحماية من فيروس كورونا.

وتتمثل مهمة النفق في تطهير وتعقيم كل من يمر به، حيث يتم رش الشخص برذاذ ناعم يغطي الملابس بطبقة رقيقة، أما الأماكن المكشوفة من الجسم فيتم تطهيرها بمحلول مطهر خاص.

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وكان المتحدث الرئاسي، دميتري بيسكوف، أعلن في أبريل/نيسان الماضي، أن كل شخص يلتقي به بوتين يخضع لاختبار "كوفيد-19".

وأضاف أن الرئيس الروسي لم يحظر المقابلات وجها لوجه بشكل كامل، ولكنه قلل منها، مع اتباع قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي.