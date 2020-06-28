رصاصات دامية تشق صدر رضيع في شيكاغو

قُتل رضيع يبلغ عاماً وجُرحت والدته في إطلاق نار في شيكاغو، خلّف صدمة لدى السلطات رغم اعتيادها على تفشي العنف المسلح في ثالث أكبر المدن الأميركية.

وأفادت الشرطة أن الأم البالغة 22 عاما كانت تقود في اتجاه منزلها عندما توقف المهاجم بجانب سيارتها وأطلق عليها نحو ثماني رصاصات أصابت الطفل في صدره وأصابت طرف رأسها.

وقال قائد عمليات شرطة شيكاغو فريد والر للصحافيين قرب مكان إطلاق النار جنوب المدينة إن "هذا يتكرر كثيرا. متى سيتوقف الأمر؟ متى سنقول كفى؟".

وتأتي الحادثة عقب أسبوع من إطلاق نار مشابه، أودى بالطفل ميكي جايمس البالغ ثلاثة أعوام أثناء وجوده في سيارة مع والده غرب شيكاغو.

موضوع يهمك قُتل جندي تركي اليوم الأحد، في شمال العراق في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني، كما أعلنت وزارة الدفاع التركية في... تركيا تقصف مجدداً شمال العراق.. ومقتل جندي تركي العراق

وطلب رئيس بلدية المدينة لوري لايتفوت والمشرف العام للشرطة ديفيد براون، من السكان عدم التردد في كشف أي معلومات عن هجوم السبت.

وعلق براون: "يجب أن نشعر جميعا بالغضب جراء العنف الذي نراه في مدينتنا. هذا الرضيع وجميع سكاننا يستحقون وضعا أفضل".

ولم تقم الشرطة بأي عمليات توقيف بعد، ويتواصل التحقيق في القضيّتين.