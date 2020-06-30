غناء وبكاء وكمامات.. شاهد صرخة من الطاقم الطبي بإسبانيا

بالغناء والبكاء والكمامات رفع العاملون في مجال الصحة بإسبانيا أصواتهم، مطالبين بتحسين ظروف عملهم.

كما اجتمع العاملون وهم يضعون كمامات في ميدان بويرتا ديل سول وسط مدريد الاثنين، مطالبين بشروط أفضل للعمل في نظام استنزفته واحدة من أسوأ موجات تفشي فيروس كورونا في العالم.

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وفي تجمع دعت إليه مجموعة تمثل عشرة آلاف عامل صحي متعاقد في العاصمة الإسبانية، لوح العاملون بلافتات كتب عليها "من سيعتني بالأشخاص الذين يرعونك؟".

متى سيعطوننا عقوداً ثابتة؟

وقال إيفان ثانون، الذي يعمل في وحدة الطوارئ بمستشفى جريجوريو مارانون بمدريد، إنهم يريدون تقديراً اجتماعياً ومالياً لعملهم.

كما تابع: "منذ أن بدأ الوباء، وقعت ثلاثة عقود مختلفة في أقل من شهرين. خوفي الأكبر هو مستقبلي الذي يشبه مستقبل الكثير من الناس"، مضيفاً: "إنه الخوف من عدم الاستقرار. أين سنكون في غضون عامين، ومتى سيعطوننا عقوداً ثابتة؟".

وبكى البعض في الحشد وهم يغنون ببطء أغنية "سأقاوم" وهي أغنية بوب من الثمانينات ترددت أصداؤها من الشرفات أثناء حالة العزل العام التي فرضت بسبب تفشي لمرض أودى بحياة أكثر من 28000 شخص.