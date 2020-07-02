فيديو لروبوت يقوم بتوزيع الأسئلة على طلاب جامعة مصرية

روبوت بذراع إلكتروني، صنعه طلاب "كلية الحاسبات والمعلومات" بجامعة قناة السويس المصرية، هو من سيوزع عليهم أسئلة الامتحانات "منعا للتلامس بينهم وبين المراقبين" وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة والمشرف العام على الكلية.

وصنع الطلاب الروبوت متعدد المهمات مزودا بيد إلكترونية يتم تدريبها مرة واحدة فقط للقيام بما تدربت عليه ويتم التحكم بها وبالروبوت معًا عن طريق تطبيقات بالهاتف المحمول، فيما ذكرت الدكتورة غاده الطويل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على المشروع، إن الروبوت يمكنه تقديم الطعام أو الدواء لمن هم في مستشفى العزل حيث يتم التحكم به من مسافة بعيدة.

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ويضم الفريق التنفيذي للروبوت، الطالب محمد عبدالله خلف الله، بالفرقة الثالثة علوم الحاسب، كما والطالب عمار أحمد إبراهيم سالم، بالفرقة الثانية قسم عام، إضافة إلى الطالب كامل حسن كامل سليمان، وهو بالفرقة الثالثة علوم الحاسب.