لحم الكلاب بات محظوراً في ولاية هندية نائية بعد تحرك شعبي

قال مسؤولون، السبت، إن السلطات في ولاية ناغالاند شمال شرقي الهند حظرت بيع لحوم الكلاب وأوقفت استيراد وتجارة الكلاب المخصصة للاستخدام في الغذاء.

وقال السكرتير الأول للولاية النائية، تيمجين توي، في تغريدة على "تويتر" إن حكومة الولاية حظرت جميع عمليات استيراد وتجارة الكلاب وكذلك بيع لحوم الكلاب، المطبوخة وغير المطبوخة.

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وجاءت الخطوة بعد نداء وجهته في وقت سابق من هذا الأسبوع النائبة مانيكا غاندي، التي حث حكومة ناغالاند على التحرك. وجاءت مناشدة غاندي بعد أن تلقت صوراً جديدة لتجارة الكلاب من منظمة لحماية الحيوانات مقرها ناغالاند.

ودفعت هذه المناشدة أكثر من 125 ألف شخص إلى الكتابة إلى حكومة ناغالاند للمطالبة بحظر تجارة الكلاب وبيع لحومها.

بدورها، قالت منظمة "هيومان سوسيتي إنترناشيونال" المدافعة عن حقوق الحيوان في بيان: "هذه نقطة تحول رئيسية نحو إنهاء تجارة لحوم الكلاب المخفية في الهند".

وتقدر المنظمة أنه يتم تهريب ما يصل إلى 30 ألف كلب سنوياً إلى ناغالاند، حيث يتم بيعها في أسواق الحيوانات الحية. وتقول المنظمة أيضاً إن الكلاب تُضرب بانتظام حتى الموت بالهراوات الخشبية.

وأشادت السلطات بحظر بيع لحوم الكلاب. وقال أبو ميثا، مستشار رئيس وزراء ناغالاند نيفيو ريو، أعلى مسؤول منتخب في الولاية، في تغريدة: "هذه خطوة تقدمية. في هذا اليوم وهذا العصر، يكون للنشاط الإيجابي والدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي تأثير هائل على صناع السياسات. تهانينا وشكراً للجميع".

وبعيداً عن ناغالاند، يتم القبض على آلاف الكلاب كل عام بشكل غير قانوني من الشوارع أو سرقتها من منازل في ولايات أخرى شمال شرقي الهند، ومن بينها ميزورام وتريبورا وأروناشال براديش، كما تقول منظمات حقوقية.