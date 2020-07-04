3 أشهر بعد وفاة زميله بنفس الظروف.. غواص يلقى حتفه بسبب قرش

توفي هاوي غوص يبلغ من العمر 20 عاماً اليوم السبت بعد تعرضه لهجوم من قبل سمكة قرش قبالة ساحل ولاية كوينزلاند الأسترالية، حسبما ذكرت السلطات.

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وتعرض الرجل للهجوم حوالي الساعة 2 عصراً بالقرب من جزيرة فريزر. وقالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن المسعفين الذين وصلوا بمروحية قدموا علاجاً طارئاً للشاب، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه بعدما تعرض للعض حول الساقين، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث.

وقع الهجوم بالقرب من إنديان هيدز، وهو مكان ليس ببعيد عن مكان وفاة زميله زاكاري روبا البالغ من العمر 23 عاماً، والذي توفي بعد هجوم شرس من سمكة قرش بيضاء في شهر أبريل/نيسان الماضي.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتهم في هجمات لأسماك القرش في أستراليا هذا العام.

وقُتل غواص يبلغ من العمر 57 عاماً قبالة ولاية غرب أستراليا في يناير/كانون الثاني الماضي، كما قتل راكب أمواج عمره 60 عاماً قبالة كينغسكليف في ولاية نيو ساوث ويلز في يونيو/حزيران الماضي.