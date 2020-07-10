وحدها في شقة مغلقة.. أم تترك ابنة الـ3 أعوام تموت جوعاً

من المعروف أن الأم تجسد كل مشاعر الحب والحنان. هي ليست مجرد شخص أنجب طفلاً، فهي تمثل مزيجاً من التضحيات والسلوكيات أثناء تربية طفلها.

فالأمومة تجربة فريدة من نوعها، مليئة بالمواقف والتجارب والذكريات، تخوضها كل امرأة على طريقتها، وتعيش معاني الحب والسعادة والقلق والخوف المرتبطة بالأمومة منذ اليوم الأول لولادة طفلها.

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إلا أن هذه اليابانية كسرت القاعدة وتعاملت بأنانية بالغة وعدم اكتراث تجاه طفلتها. فقد ألقت الشرطة في اليابان الثلاثاء القبض على امرأة في طوكيو للاشتباه في ترك طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات بمفردها في المنزل لأكثر من أسبوع، بينما تقضي بعض الوقت مع صديقها. غير أن الفتاة الصغيرة قضت جوعاً، وفق South China Morning Post.وقد شكلت قضيتها صدمة في الشارع الياباني الذي انشغل بالقصة على مدى الأيام الماضية.

واعترفت ساكي كاكيهاشي، 24 سنة، بهذه المزاعم، لافتة إلى أنها تعتقد أنها أهملت وأساءت لابنتها نوا بشكل روتيني.

كما قال أحد أصدقاء كاكيهاشي للشرطة إنها غادرت منزلها لعدة أيام أو عادت في وقت متأخر من الليل، تاركة ابنتها.

جفاف شديد وجوع

وأظهرت نتائج تشريح الجثة أن نوا ماتت بسبب الجفاف الشديد والجوع، وكانت مصابة بضمور الغدة الصعترية، ومعدتها فارغة تقريباً. وعانت من طفح جلدي حيث إن حفاضتها لم تتغير لفترة طويلة.

إلى ذلك يُشتبه بأن الأم تركت طفلتها وحدها في المنزل لمدة ثمانية أيام في أوائل يونيو أثناء زيارة صديقها في ولاية كاجوشيما، جنوب غربي اليابان، وفق التحقيقات.

وقالت كاكيهاشي للمحققين إنها لم تتوقع وفاة نوا لأنها اعتقدت أنه "سيكون من الصواب" أن تترك الطفلة بمفردها في شقتهم في Ota Ward بطوكيو، حيث كانتا تعيشان بمفردهما منذ يوليو 2017 بعد طلاقها من والد نوا. ووفق الشرطة كانت الشقة مليئة بكميات كبيرة من القمامة المتناثرة فيها.

"لم تكن تتنفس"

كما ذكرت أنها أجرت مكالمة طارئة عند عودتها في 13 يونيو، مدعية أن نوا لم تكن تتنفس، وأعلن عن وفاتها في وقت لاحق بالمستشفى.

وأثناء الاستجواب الطوعي قبل اعتقالها، قالت كاكيهاشي في البداية إن نوا مرضت قبل وفاتها بعدة أيام، لكنها لم يكن لديها نقود لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق التحقيقات، لم تظهر نوا في مركز الرعاية النهارية منذ أكثر من عام.