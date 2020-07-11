شاهد مغامرة قاتلة.. خاطرت بحياتها لأجل صورة مع دب بري

دفع هوس التصوير وحب المغامرة، فتاة شابة لتخاطر بحياتها من أجل أخذ صورة برفقة دب بري في إحدى الغابات برومانيا.

وفي التفاصيل، أظهر مقطع مصور، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم دب شرس على فتاة حاولت توثيق ذكرى معه بصورة.

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وأظهر الفيديو الذي وثقه شخص كان يجلس في سيارته، بينما لفته مشهد الفتاة، في لقطاته الأولى الشابة تقف على حافة الطريق وتقترب من الدب، وهي تنظر خلفها لشخص كان يرافقها ليقوم بالتقاط صورة لها، إلا أن الدب البري هاجمها بحركة سريعة معبرا عن رفضه، فركضت هرباً باتجاه سيارتها التي كانت أوقتفها على جانب الطريق.

وأصدرت السلطات الرومانية مراراً تحذيرات متكررة للسائقين والسائحين بعدم معاملة الدببة المتواجدة على جانب الطريق كحيوانات أليفة، وقد قال وزير البيئة كوستيل أليكسي بهذا الأمر "الدب حيوان بري يحميه القانون وليس حيواناً أليفا".