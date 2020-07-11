شاهد مغامرة قاتلة.. خاطرت بحياتها لأجل صورة مع دب شارد

دفع هوس التصوير وحب المغامرة، فتاة شابة لتخاطر بحياتها لأخذ صورة برفقة دب بري في أحد الغابات برومانيا.

وفي التفاصيل، أظهر مقطع مصور، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم دب شرس على فتاة حاولت توثيق ذكرى معه بصورة، الفيديو وثقه شخص كان يجلس في سيارته، بينما لفته مشهد الفتاة وهي تقترب من الدب.

ويظهر الفيديو في لقطاته الأولى الفتاة الشابة وهي تقف على حافة الطريق لتقترب من الدب، وهي تنظر خلفها لشخص كان يرافقها ليقوم بالتقاط صورة لها، إلا أن الدب البري هاجمها بحركة سريعة معبرا عن رفضه، فركضت الفتاة هرباً باتجاه سيارتها التي كانت توقفها على الطريق، في حين بقي الدب في مكانه.

إلى ذلك، أصدرت السلطات الرومانية مراراً تحذيرات متكررة للسائقين والسائحين بعدم معاملة الدببة المتواجدة على جانب الطريق كحيوانات أليفة، وقد قال وزير البيئة كوستيل أليكسي بهذا الأمر "الدب حيوان بري يحميه القانون وليس حيواناً أليفا".