موقف مرعب.. أفعى سامة تظهر فجأة بين قدمي سائق شاحنة

قد لا يخطر ببال أحد أن يتخيل وجود أفعى بجانبه، ولكن ماذا لو حدث ذلك وكانت وجها لوجه معك وفي سيارتك الخاصة؟ هذا ما حصل مع رجل أسترالي وجد نفسه في معركة شرسة مع واحدة من أكثر الأفاعي سمية في العالم، حيث ظهرت فجأة في شاحنة كان يقودها على طريق سريع، قبل أن يتمكن من قتلها.

This slimy passenger would sure to make any driver hysssssterical! 🐍 😱 pic.twitter.com/PX4em08IGU — Queensland Police (@QldPolice) July 7, 2020

ووثقت كاميرات مثبتة في سيارة شرطة الواقعة، إذ لاحق شرطيون الشاحنة التي كان يقودها الرجل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما لاحظوا أنها تسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم، وبعدما أجبر الضباط السائق على الوقوف على جانب الطريق، تبين أن أمرا خطيرا يحدث معه.

وقال السائق جيمي إنه كان يدافع عن حياته، التي هددتها الأفعى البنية الشرقية، شديدة السمية.

كما أضاف والصدمة بادية على وجهه، إذ قال إن الأفعى ظهرت بغتة بين قدميه، قبل أن تسمه وتحاول لف نفسها حوله.

هذا، وتمكن جيمي بحسب تقرير الشرطة من قتل الأفعى، مستخدما حزام الأمان الذي يرتديه وسكينا كانت بجانبه.