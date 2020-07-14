ابن رونالدو مخالف.. فيديو يفتح تحقيقاً في البرتغال

خلال الساعات الماضية، كان حديث وسائل التواصل مقطع فيديو انتشر لابن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ذي الـ10 أعوام، وهو يقود دراجة مائية وحيدا، وهو ما دفع الشرطة البرتغالية لفتح تحقيق حول الحادثة.

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ونشرت شقيقة رونالدو صورا ومقاطع فيديو للفتى وهو يركب الدراجة المائية، على صفحتها الخاصة على "انستغرام"، قبل أن تقوم بحذف المقطع.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو كان يقضي رفقة أسرته وأقاربه إجازته بالقرب من شاطئ ماديرا.

غرامة قد تصل إلى 10 آلاف

بدوره، صرّح رئيس الشرطة في منطقة مارتيمي، قائلا "نعرف ما حصل هناك وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع".

وأضاف أن الأمر يحتاج لرخصة قيادة والكبار فقط مسموح لهم بقيادة الدراجة المائية، في الوقت الذي نسعى به للتعرف على صاحب الدراجة المائية.

يشار إلى أن القانون البرتغالي ينص على أن قيادة الدراجة المائية بدون رخصة تتسببت في غرامة من 268 إلى ألفين و688 جنيها إسترلينيا، وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني في بعض الحالات.