بريطاني ينتحر في بث مباشر.. وفيسبوك متهم

انتحر بريطاني يبلغ من العمر 50 عاما في بث مباشر على فيسبوك، وعثرت قوات الشرطة في نيوكاسل على جثته.

وبث جوناثان بيلي فيديو "لايف" لعملية انتحاره، حيث لم تفلح دعوات العشرات ممن شاهدوا الفيديو لوقفه.

ولم تفلح "بلاغات" المتابعين لفيسبوك في وقف البث المباشر بعدما ظهر بيلي مبديا نيته في الانتحار، وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

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وتعرض موقع فيسبوك لانتقادات لاذعة عقب الحادثة، وذلك لعدم تدخله ووقف البث المباشر الذي شاهده ما يزيد على 400 شخص، وتم حذفه لاحقا.

من جهته، قال متحدث باسم "فيسبوك"، إن الشركة تقف إلى جانب عائلة بيلي في مثل هذا الوقت العصيب، مضيفا أنه تم حذف البث بعد زمن قصير جدا من نشره، وأزيلت مشاركة أخرى من صفحة بيلي بناء على طلب أسرته.

وأضاف المتحدث: "نأخذ مسؤولية الحفاظ على سلامة مستخدمي منصتنا على محمل الجد، وسنواصل العمل والتعاون مع المستخدمين لضمان تجسيد سياستنا في دعم الحالات الشبيهة بتلك الخاصة ببيلي".