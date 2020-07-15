"عرب نيوز" تنطلق بنسخة فرنسية

أطلقت "عرب نيوز"، الصحيفة اليومية الرائدة باللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط، والتي تتخذ من الرياض مقراً لها، نسخة رقمية جديدة باللغة الفرنسية في 14 يوليو/تموز.

كما أعلنت الصحيفة عن تعيين الصحافية المخضرمة رندة تقي الدين، كبيرة مراسلين لها في باريس. وتم إطلاق النسخة الجديدة، بالتزامن مع اليوم الوطني الفرنسي.

تتقدم أسرة تحرير #عرب_نيوز بأصدق الأماني للأصدقاء الفرنسيين بمناسبة يومهم الوطني وتهديهم اصدارنا الجديد باللغة الفرنسية @ArabNewsfr 🇫🇷 pic.twitter.com/1rgARawDte — Faisal J. Abbas (@FaisalJAbbas) July 14, 2020

وستكون "عرب نيوز" بالفرنسية النسخة الرقمية الدولية الثالثة للصحيفة السعودية الرائدة التي تصدر باللغة الإنجليزية. ويأتي ذلك بعد نجاح نسخة "عرب نيوز باكستان" التي تم إطلاقها في فبراير/شباط 2018، و"عرب نيوز اليابان" التي تم إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

بدوره، قال فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" في وقت سابق: "يسعدنا إطلاق النسخة الفرنسية كجزء من استراتيجيتنا في التوسع الرقمي والدولي. هذا يعني أننا نستطيع أن ننقل محتوانا المميز لفئة جديدة من القراء، ولهذا الأمر أهمية كبيرة بالنسبة لنا نظراً لمكانة فرنسا التاريخية للمنطقة والعدد الكبير من العرب الناطقين بالفرنسية في شتى أنحاء العالم".

كما أضاف: "يسعدنا أيضاً أن نعلن عن تعيين رندة تقي الدين لمنصب كبيرة مراسلينا في باريس. تتمتع رندة بسنوات من الخبرة الصحافية وفهم واسع للعلاقات العربية - الفرنسية. وستدعمها مجموعة من المراسلين المؤهلين في باريس وغيرها من الدول العربية والإفريقية الناطقة بالفرنسية".

وعملت تقي الدين مراسلة ورئيسة مكتب في باريس لكثير من المنشورات العربية مثل "الحياة" و"النهار" منذ عام 1974. وقد حصلت سابقاً على وسام جوقة الشرف الفرنسية تكريماً لعملها، وقلدها إياه الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك شخصياً.

من جانبها، علقت تقي الدين على تعيينها كبيرة مراسلي "عرب نيوز" في باريس بقولها: "يشرفني ويسعدني أن أكون جزءاً من (عرب نيوز) في باريس وفي نسختها الفرنسية الجديدة. إنها مهمة صعبة ومثيرة بأن أسهم في تفسير أفضل للشؤون العربية من قبل الرأي العام الفرنسي وبالاتجاه المعاكس أيضاً".

هذا وتصدر صحيفة "عرب نيوز" عن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وهي الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية الأكثر ريادة في المملكة العربية السعودية والمنطقة منذ تأسيسها في 1975.