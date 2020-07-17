مشاهير أميركا يشاركون في حملة للتشجيع على وضع الكمامات

تطوّع عدد من الممثلين المشهورين، بينهم روبرت دي نيرو ومورغان فريمان، لتسجيل أصواتهم في سلسلة فقرات مصوّرة قصيرة للتوعية بشـأن وضع الكمامات، ستُعرض في كل أنحاء الولايات المتحدة في إطار مبادرة أطلقتها ولاية نيويورك.

وتحمل هذه الحملة عنوان "ماسك آب أميركا" (أميركا، ضعي كمامتك)، وقد أطلقها حاكم نيويورك أندرو كومو بالتعاون مع "ترايبيكا انتربرايزس"، التي تتولى تنظيم مهرجان "ترايبيكا" السينمائي.

وتبلغ مدة كل فيلم 30 ثانية وتظهر فيه مشاهد لأشخاص غير محددي الهويات يضعون كمامات، مرفقة بتعليق صوتي من أحد المشاهير.

وقال فريمان في تعليقه الصوتي على أحد المقاطع المصوّرة القصيرة: "عندما تضعون كمامة، تكسبون احترامي، لأن كمامتكم لا تحميكم أنتم، بل تحميني أنا". وأضاف "أضع كمامتي لأحميك. أيها الأميركيون، كونوا أقوياء كنيويوركيّ، وضعوا كمامة".

وكانت ولاية نيويورك الأكثر تأثراً إلى الآن بجائحة كوفيد-19 بين الولايات الأميركية.

وأنجزت المخرجة الفائزة بجائزتي أوسكار كاثرين بيغيلو 8 مقاطع مصوّرة، شارك فيها إضافة إلى فريمان، كلّ من الممثلين روبرت دي نيرو وجيمي فوكس وإيلين بومبيو ("غرايز أناتومي"). وسيكون عدد من هذه الأفلام متوافراً أيضاً بالصوت فقط.

ويفترض أن تُعرَض هذه المقاطع في كل أنحاء الولايات المتحدة تبعاً للمساحات الإعلانية التي يمكن لوسائل الإعلام أن تمنحها للحملة مجاناً.

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وكان حاكم ميشيغان الديمقراطي غريتشن ويتمر دعا حكومة الرئيس دونالد ترمب في يوليو الفائت إلى إطلاق حملة وطنية للتوعية في شأن وضع الكمامات.

وظهر ترمب السبت للمرة الأولى وهو يضع كمامة علناً.

ورفض عدد من حكام الولايات الجمهوريين طويلاً جعل وضع الكمامة إلزامياً، لكنهم عدّلوا موقفهم أخيراً بعدما تسارع انتشار الوباء في ولاياتهم.