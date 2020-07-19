بالفيديو.. رئيس البرتغال على البحر بالكمامة وبدون حراسة

لفت رئيس البرتغال Marcelo Rebelo de Sousa، الأنظار على أحد الشواطئ العامة وهو يظهر بدون حراسة أو مرافقين.

ويظهر الرئيس على شاطئ بلدة كاسكايس السياحية البعيدة 30 كيلومترا من لشبونة، وهو يخرج مرتديا الكمامة في ظل انتشار فيروس كورونا، ويرتدى الشورت ويحمل معه حذاءه وأغراضه، بينما يتبادل التحية مع بعض المواطنين ويصافحهم بالمرفق تجنبا للوباء.





هذا وحقق المقطع المصور الذي نشره مراسل لقناة "بي بي سي" أكثر من مليوني ونصف مشاهدة.

وكان وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، قال مؤخرا إن أبواب البرتغال مفتوحة أمام السائحين لتكون من بين أوائل الدول الأوروبية التي ترحب بعودة السائحين القادمين لها من القارة الأوروبية.

وأضاف سانتوس سيلفا لصحيفة "أوبسرفادور" البرتغالية: "مرحبا بالسائحين في البرتغال" مشيرا إلى أن "بعض الفحوص الطبية سيتم إجراؤها في المطارات لكن لن يكون هناك حجر صحي إجباري للقادمين".

هذا وتخفف البرتغال ببطء قيود العزل العام السارية منذ منتصف مارس/آذار، وسجلت البرتغال 30200 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1289 حالة وفاة.