شاهد طفلاً يسقط من ارتفاع مرعب.. فحدثت المفاجأة!

يتصرف الأطفال بصورة عفوية بحثا عن اكتشاف الجديد، غير مدركين ما يفعلون، وهذا ما حدث مع طفل يبلغ من العمر عامين، حيث دفعه فضوله على ما يبدو للسقوط من نافذة شقته.

وفي التفاصيل، تمكّن رجل من إنقاذ طفل من الموت، وذلك بعد التقاطه قبل ارتطامه بالأرض، عقب سقوطه من شقته الواقعة في الطابق الخامس، بمبنى سكني في الصين.

وأظهر فيديو استجابة الرجل السريعة بعدما شاهد طفلا صغيراً يتدلى من حافة يصل ارتفاعها لما يقارب الثلاثين مترا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الحادثة وقعت بمقاطعة جيانغسو، شرق الصين، حيث كان الطفل وحده بالمنزل، عندما تسلق كرسيا وصولا لنافذة مفتوحة بإحدى الغرف.

وبعدما سقط على مكيف هواء مركب على إحدى حواف المبنى، ليقع بعدها من هناك بين أيدي أحد جيرانه وهو لي ديهاي، الذي قال إن الطفل نقل للمستشفى لإجراء مجموعة من الفحوصات له، حيث تبيّن أنه لم يتعرض لإصابات خطيرة.