مأساة في الكويت.. مصري مارس رياضته المفضلة فمات!

لربما كان المثل القائل "ومن الحب ما قتل" صحيحاً، لأن ما حدث مع مراهق مصري مقيم في الكويت يبلغ من العمر 16 عاماً ترجم هذه المقولة تماماً.

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فقد كشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل جديدة عن وفاة شاب بعد سقوطه من الدور التاسع من أعلى أسطح إحدى البنايات، أثناء ممارسته هواية "الباركور" الخطيرة.

وأفادت المعلومات بأن "الشاب الذي يبلغ من العمر 16 عاماً كان يلعب ما يهوى، وهي رياضة "الباركور" فوق أسطح المباني رفقة اثنين من أصدقائه".

وأضافت "أنه كان يقفز بهلوانياً من عمارة إلى أخرى ممارساً رشاقته على حافة أسطح العمارات الشاهقة، إلا أنه هوى من الطابق التاسع أرضاً وسقط جثة هامدة بعد أن اختل توازنه".

فيما هرع أصدقاء الضحية إلى حارس البناية وأخبروه بما حصل، فسارع إلى إبلاغ عمليات وزارة الداخلية.

إلى ذلك، وصلت دوريات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان، وعند وصولهم، تبين أن الضحية فارق الحياة لحظة السقوط.