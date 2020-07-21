مؤسس أمازون ربح بيوم واحد ما جعل ثروته 189 مليار دولار

بيوم واحد أمس الاثنين، ربح الرجل الأغنى في العالم 13 ملياراً من الدولارات، وهي أكبر قفزة إيرادات يحققها فرد واحد في 24 ساعة، وفقاً لما ذكره مؤشر Billionaires Index الذي أسسته وكالة "بلومبيرغ" في 2012 لرصد الثروات الشخصية في العالم، وبهذا الربح النادر بحجمه تضخمت ثروة الأميركي Bezos Jeff الرئيس التنفيذي لشركة Amazon الناشطة في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وأصبحت تزيد عن 189 مليار دولار.

كانت القفزة نتيجة ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9% في البورصات أمس، بسبب تحليلات أشار الخبراء الذين أدلوا بها في اليومين الماضيين إلى أن التسوق عبر الإنترنت سيستمر بنموه مع استمرار "كورونا" المستجد بالانتشار، وهو الحقل الذي تهيمن عليه "أمازون" منذ أسسها بيزوس في 1994 وجعل مقرها في مدينة سياتل بولاية واشنطن في الغرب الأميركي، وفقا لما قرأت "العربية.نت" بسرتها. أما النمو الذي سجله سعر السهم، فذكرت "بلومبيرغ" أنه الأكبر منذ 2018 حتى الآن.

بيزوس، البالغ 56 سنة، هو أغنى أصحاب المليارات في العالم منذ سنوات، وحجم ثروته تضخم من 74 مليارا إلى 189 مليار و300 مليون دولار، برغم دخول الولايات المتحدة في أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، بسبب "كورونا" المستجد، والذي انخفضت أسهم الشركة بسببه بنسبة 15% في الأسبوعين الأولين من مارس الماضي، بعد بدء انتشار الوباء في الولايات المتحدة، إلا أن الحال انقلبت إلى إيجابيات للشركة مع ازدياد الشراء عبر الإنترنت.

ومع الارتفاع الجديد بسهم الشركة، أصبحت قيمتها السوقية أكثر من تريليون و500 مليار دولار، وهو رقم قياسي مطلق لأي شركة. أما ثروة جيف بيزوس الذي يحتاج إلى أقل من 11 مليارا ليصبح مالكا 200 مليار، فهي من امتلاكه 11.1% من أسهم "أمازون" التي أسسها في كاراج للسيارات، ومن بعدها لم تتوقف عن النمو في الإيرادات والأرباح منذ 26 سنة للآن.