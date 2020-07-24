"إنهم مجانين".. جونسون يهاجم منتقدي اللقاح

"مجانين".. بتلك العبارة وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، النشطاء الذين يعارضون اللقاحات وحملات التطعيم في البلاد ضد الأوبئة والأمراض بشكل عام والفيروسات بشكل خاص، لاسيما الإنفلوانزا.

ومتحدثا إلى إحدى العاملات في مركز صحي زاره الجمعة، شرقي العاصمة لندن، قال جونسون الذي أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا، وعانى الأمرين قبل أن يشفى: هناك كل أولئك الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات، هذا جنون تام".

أتت تلك الزيارة خلال جولة يقوم بها المسؤول البريطاني في وسط شرق لندن للترويج لحملة تلقيح ضد الإنفلونزا قبل موسم الشتاء، مشجعا كافة البريطانيين إلى أخذ اللقاح لكي يتفادى البلد موجة أمراض أخرى، بينما لا يزال يعاني من الفيروس التاجي المستجد.

"سنتجاوز كورونا منتصف 2021"

كما رجح جونسون تجاوز الجائحة التي أصابت معظم دول العالم مخلفة أكثر من 15 مليون مصاب بكورونا، منتصف العام المقبل 2021.

وقال: أعتقد أننا سنتجاوز الأزمة بحلول منتصف عام 2021، لكنني أخشى أن تكون هناك موجة ثانية ترهق الخدمات الصحية.

إلى ذلك، أضاف: "أياً ما كان مصدره... خفاش أو آكل النمل الحرشفي أو أيا كان مصدر ظهوره، فلقد كان أمرا بغيضا جدا جدا على الجنس البشري، وأعتقد أن بمنتصف العام المقبل سنكون تخطيناه".

يشار إلى أن موجة مناهضة للتطعيم كانت انتشرت في بعض المناطق البريطانية، إثر دراسة أعدها أندرو ويكفيلد، ونشرت في المجلة الطبية الشهيرة "لانسيت"، زاعمة أن لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية مرتبطة بالتوحد. إلا أن الدراسة سحبت لاحقًا وفقد ويكفيلد ترخيصه الطبي.