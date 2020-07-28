20 رجلاً و3 ساعات لإنقاذ بومة علقت ببئر عمقها 40 متراً

أنقذ فريق إطفاء في شمال ألمانيا بومة صغيرة كانت عالقة في قاع بئر عمقها 40 متراً بعد عملية استغرقت ساعات وضخ الأوكسجين فيها إلى الأعماق قبل أن يتمكن منقذ من إنقاذ الطائر.

وقالت السلطات إن أحد الأشخاص اتصل برجال الإطفاء في بلدة باد سيغيبرغ، السبت، بعد سماع أصوات طائر حبيس داخل البئر في قلعة كانت شيدت في المنطقة في القرن الثاني عشر.

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وقبل إنزال رجل إطفاء 40 متراً بالبئر، اكتشف المنقذون أن مستويات الأوكسجين في القاع ضعيفة للغاية، فضخوا هواء متجدداً إلى أسفل باستخدام أنابيب طويلة أوصلوها بعبوة أوكسجين كإجراء احترازي قبل أن ينزل الرجل مرتدياً قناع الأوكسجين الخاص به، وينقذ الطائر.

واستمرت عملية الإنقاذ كاملةً ثلاث ساعات ونصفا وشارك فيها 20 شخصاً.

ونُقلت البومة إلى حديقة محلية، أعلنت لاحقاً الاثنين أن الطائر الصغير ضعيف لكنه سيتعافى جيداً وسيعود إلى البرية في باد سيغيبرغ الثلاثاء.

يذكر أن القلعة المذكورة هدمت وسويت بالأرض في القرن السابع عشر خلال حرب الثلاثين عاماً، وظلت البئر فقط هي الأثر المتبقي منها.