حدث في الهند.. ابتلع سكيناً طوله 20 سم ولم يمت!

أفادت وسائل إعلام هندية بأن شابا نجا بأعجوبة بعد عملية جراحية استمرت لنحو 3 ساعات، لإخراج سكين بطول 20 سم.

في التفاصيل، نقلت الصحف والمواقع الإلكترونية في الهند بأن الكوادر الطبية في أحد مستشفيات مدينة بالوال بولاية هاريانا الهندية أصيبت بالذهول بعد إزالة سكين بطول 20 سم من كبد شاب.

وقال الأطباء إنهم في حيرة من أمرهم كيف قام الشاب البالغ من العمر 28 عاما بابتلاع السكين دون أن يلحق أي ضرر بأنبوبه الرئوي والرئتين والقلب والأعضاء الحيوية الأخرى.

بدوره، صرح الدكتور نيهار رانجان داش، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد في المعهد الدولي لطب الأعصاب: "كان يمكن للسكين أن يثقب المريء بسهولة ويدخل إلى القصبة الهوائية أو القلب أو الأوعية الكبيرة في رحلته من الفم إلى الكبد عبر الاثني عشر (duodenum) وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.

من جانبه، قال أستاذ جراحة الجهاز الهضمي في المعهد الهندي للعلوم الطبية نيهار رانجان داش: "لقد بحثنا عن حالات مماثلة في المراجع الطبية، ولكن لم يتم الإبلاغ عن حالات مماثلة لابتلاع مثل هذه السكاكين الكبيرة والحادة".

لم يذهب بالمرحاض!

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل أخبر الأطباء أنه شعر بابتلاع السكين قبل شهر ونصف الشهر، موضحة أنه كان يأمل أن تمر عبر الذهاب إلى المرحاض.

وبينت الصحيفة أن المصاب لم يكن لديه أي مشاكل لمدة شهر، لكن الأمر تطور بعد ذلك وأصبح يعاني من صعوبات في الأكل، بالإضافة إلى فقدان الوزن والحمى وآلام البطن التي سرعان ما أصبحت لا تطاق.

وكشفت الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية للبطن شفرة سكين مطبخ عالقة في الكبد، كما أنها تسببت في نتوءات وتعفن في الدم.

وأفاد الأطباء بأنه وبعد 7 أيام وعلى الرغم من تحسن حالته إلى حد ما، لم يكن بالإمكان السيطرة على النتوءات بالكامل، حيث قرروا إجراء عملية جراحية.

After a rare and challenging three-hour surgery, doctors at the #AIIMS here successfully removed a 20-cm-long kitchen knife from a #man's #liver who had bizarrely swallowed it in a fit of psychosis.https://t.co/STlXh04yxp — IndiaToday (@IndiaToday) July 27, 2020

وكانت التحديات أثناء الجراحة كبيرة خاصة مع إمكانية حصول نزيف شديد.

إلا أن العملية التي دامت 3 ساعات تكللت بالنجاح، ومكث بعدها المصاب 7 أيام تحت العناية المركزة، قبل أن يزول الخطر نهائيا.