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لصوص يسرقون لوحتين لسولاج من بريطاني بقيمة مليوني دولار

المصدر: باريس - فرانس برس
الرسّام الفرنسي المعاصر بيار سولاج
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استغل لصوص استغراق بريطاني يعيش في باريس في النوم ليدخلوا منزله ليلاً عبر نافذة مفتوحة ويسرقوا منه لوحات تشكيلية عدّة تقدّر قيمتها بما بين مليون ومليونَي دولار، بينها اثنتان للرسّام الفرنسي المعاصر بيار سولاج، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

بعض لوحات بيار سولاج بعض لوحات بيار سولاج

وأوضح المصدر أن السرقة حصلت ليل الاثنين الثلاثاء، مشيراً إلى أن اللصوص غنموا ثماني لوحات، منها عملان لسولاج.

كذلك تضمنت غلّة اللصوص حلى ومبالغ نقدية.

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وكان سولاج احتفل في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعيده المئة، وقد تميّز منذ العام 1979 باستكشاف الضوء عبر اللون الأسود.

كلمات دالّة

#بيار سولاج

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