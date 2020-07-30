لصوص يسرقون لوحتين لسولاج من بريطاني بقيمة مليوني دولار

استغل لصوص استغراق بريطاني يعيش في باريس في النوم ليدخلوا منزله ليلاً عبر نافذة مفتوحة ويسرقوا منه لوحات تشكيلية عدّة تقدّر قيمتها بما بين مليون ومليونَي دولار، بينها اثنتان للرسّام الفرنسي المعاصر بيار سولاج، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وأوضح المصدر أن السرقة حصلت ليل الاثنين الثلاثاء، مشيراً إلى أن اللصوص غنموا ثماني لوحات، منها عملان لسولاج.

كذلك تضمنت غلّة اللصوص حلى ومبالغ نقدية.

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وكان سولاج احتفل في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعيده المئة، وقد تميّز منذ العام 1979 باستكشاف الضوء عبر اللون الأسود.

