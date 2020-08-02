رئيسة وزراء فنلندا تتزوج من والد طفلتها

تزوجت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، البالغة 34 عاماً الرجل الذي تشاركت معه حياتها لمدة ستة عشر عاما، وفق ما أعلن مكتبها الأحد.
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Eilen sanoimme toisillemme tahdon. Olen onnellinen ja kiitollinen, että saan jakaa elämäni rakastamani ihmisen kanssa. Olemme nähneet ja kokeneet yhdessä paljon, jakaneet ilot ja surut, ja tukeneet toisiamme tyvenessä ja myrskyssä. Olemme eläneet yhdessä nuoruutemme, varttuneet aikuisiksi ja kasvaneet vanhemmiksi rakkaalle tyttärellemme. Kaikista ihmisistä Sinä olet minulle se oikea. Kiitos, että olet vierelläni. Kuva: @minttusaarni
وتزوج الثنائي وهما والدا طفلة تبلغ سنتين ونصف سنة، السبت، في المقر الرسمي لرئيسة الوزراء "بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين"، بحسب بيان رسمي.
وعلى حسابها الشخصي في "إنستغرام"، نشرت رئيسة الحكومة صورة تظهر فيها في ثوب أبيض فيما تحمل باقة زهور إلى جانب زوجها ماركوس رايكونين.
وأرفقت الصورة بتعليق "أنا سعيدة وممتنة لمشاركة حياتي مع الشخص الذي أحبه".
وفي كانون الأول/ديسمبر، تم انتخاب الاشتراكية الديمقراطية، سانا مارين، رئيسة للوزراء وأصبحت يومها أصغر رئيس حكومة في العالم، لكنها خسرت اللقب بسرعة أمام النمساوي سيباستيان كورتس البالغ 33 عاما.
ورغم ذلك، ما زالت تحمل لقب أصغر رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا.