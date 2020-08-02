"الطمع" يوقع بعصابة مخدرات في أستراليا

وجّهت تهم إلى خمسة أعضاء مفترضين في عصابة أسترالية بعد العثور على مئات الكيلوغرامات من الكوكايين في طائرة تحطمت عقب إقلاعها من بابوا غينيا الجديدة، وفق ما أعلنت الشرطة، الأحد.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن "الطمع لعب دوراً مهما في أنشطة المنظمة، ولا يمكن استبعاد أنه كان لوزن الكوكايين تأثير في قدرة الطائرة على الإقلاع".

واتُهم الأشخاص الخمسة، وقد وصفوا جميعاً بأنهم أعضاء في منظمة إجرامية لها روابط مفترضة مع المافيا الإيطالية، بالتآمر لتهريب 500 كلغ من الكوكايين تبلغ قيمتها نحو 57 مليون دولار أميركي، وجرائم أخرى ذات صلة، وفق ما أفادت الشرطة في بيان.

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وتحطمت الطائرة المحملة بالمخدرات في 26 تموز/يوليو الماضي عند محاولتها الإقلاع باتجاه أستراليا من مدرج ناء في بابوا غينيا الجديدة، يقع على بعد نحو 30 كلم شمال العاصمة بورت مورسبي.

وأوضحت الشرطة الاتحادية الأسترالية أن شحنة المخدرات اكتشفت مساء الجمعة.

وتورط المتهمون الخمسة في تنظيم عملية التهريب بدون أن يكونوا في الطائرة، وقد أوقفوا في أستراليا ويواجهون عقوبة السجن المؤبد في حال إدانتهم.