فيديو لعراك بين نائبة وسيدة في أفغانستان.. بسبب الرئيس

شهد اجتماع الهيئة الاستشارية الأفغانية المعروفة بـ"لويي جرغا" اليوم الجمعة عنفاً "نسائياً" بسبب الرئيس على ما يبدو في فيدو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل.

فقد رفعت عضو مجلس النواب "بلقيس روشن" المعروفة بانتقاداتها اللاذعة للسلطات وخاصة فيما يتعلق بعلاقات كابول بطهران من جهة، والاتصالات بطالبان من جهة أخرى، لافتة كتبت عليها "لا تدفع إتاوة لطالبان"، موجهة كلامها للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني خلال كلمة له بحضور 3200 شخص حضروا الاجتماع لاتخاذ قرار بخصوص مصير 400 سجين من طالبان لدى الحكومة.

ولكن الرد للمفارقة، لم يأت من حراس الرئيس بل من قبل سيدة أخرى من أعضاء "لويي جرغا"، سرعان ما انقضت على بلقيس بردة فعل عنيفة وطرحتها أرضا، كما ظهر في الفيديو.

ومن المقرر أن ينتهي اجتماع لويي جرغا غدا السبت.

سجناء طالبان

يشار إلى أن أشرف غني كان أعلن أن الدستور الأفغاني لم يمنحه صلاحية إطلاق سراح 400 من سجناء طالبان وعلى لويي جرغا أن يتخذ القرار بهذا الخصوص، تمهيدا لإقرار السلام في أفغانستان.

وتصف الصحافة الأفغانية سجناء طالبان الأخطر في البلاد حيث حكم على 156 من أصل 400 سجين بالإعدام، لا سيما وأن 34 منهم قاموا باختطاف وقتل مواطنين وجنود و51 منهم متهمون بتهريب المخدرات و44 منهم في القائمة السوداء للحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين ومن ضمنهم الولايات المتحدة.

وتعد "لويا جيرغا" وتعني باللغة البشتونية "الاجتماع الموسع"، هيئة استشارية تقليدية في التاريخ الأفغاني تجمع رؤساء القبائل ووجهاءها السياسيين والدينيين وسواهم للتشاور في الشؤون السياسية العامة، وحل المشاكل الكبرى