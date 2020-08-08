شاهد إصابة مصور "العربية" باشتباكات بيروت على الهواء

أعلنت قناة "العربية" إصابة المصور ماهر المر، حيث كان ضمن طاقمها إثر الاشتباكات التي اندلعت، السبت، بين محتجين غاضبين في العاصمة بيروت وقوات الأمن، والتي أسفرت عن قتيل من الأمن و238 إصابة بين المتظاهرين.

موضوع يهمك اقتحم، السبت، محتجون غاضبون مبنى جمعية المصارف اللبنانية وسط العاصمة بيروت، وأضرموا النار فيها.فيما اقتحم آخرون مباني... دخلها المتظاهرون.. نار تأكل جمعية المصارف اللبنانية سوشيال ميديا

وخرجت تظاهرات غاضبة وسط العاصمة اللبنانية تطالب برحيل الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة حسّان دياب، وسط انتشار كثيف لقوات الجيش والأمن، وعلى وقع كارثة انفجار بيروت التي خلفت أكثر من 158 قتيلاً.

فيما اشتعلت النيران في مبنى قريب من مبنى البرلمان اللبناني وسط العاصمة.

بدورها، أفادت مراسلة "العربية/الحدث" باشتعال حرائق في مناطق من لبنان نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين والأمن والتي خلّفت حتى اللحظة قتيلاً من الأمن و238 إصابة بين المتظاهرين.

بدوره، أعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل أكثر من 54 جريحاً إلى المستشفيات.

إصابة مصور قناة #العربية خلال تظاهرات #بيروت pic.twitter.com/WdZRpl4Yfy — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 8, 2020

وأضافت المعلومات بأن الاشتباكات بدأت إثر إطلاق قوات الأمن والجيش الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء زجاجات حارقة على الأمن.

وقامت بعدها السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين عمدوا إلى التوجه نحو البرلمان.

الجيش: نفهم ألمكم

من جانبها، أعربت قيادة الجيش اللبناني عن تفهمها لـ"عمق الوجع والألم الذي يَعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهّمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها وطننا"، لكنها ذكّرت المحتجّين بـ"وجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة".