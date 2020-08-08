حدث نادر.. ولادة 5 توائم بصحة جيدة في الجزائر

في حدث غريب، أنجبت امرأة جزائرية، 5 توائم، الخميس الماضي، عن طريق عملية ولادة قيصرية، بولاية عين الدفلى، جنوب غربي العاصمة البلاد.

وبحسب موقع "TSA" الجزائري، فإن الأم والرضع الخمسة يتمتعون جميعاً بصحة جيدة، بعد عملية الولادة التي أجريت داخل مصحة خاصة.

فيما ظهر أحد أفراد الطاقم في مقطع فيديو وهو يقفُ إلى جانب المواليد الخمسة، قائلا إن فريقا طبيا أشرف على العملية، لكنه لم يشر إلى وزن الرضع.

إلى ذلك، حظي الخبر بتفاعل على المنصات الاجتماعية، وأعرب معلقون عن سعادتهم بسلامة الأم والأبناء الخمسة، وهم جميعا من الذكور.

ويعد التوأم المؤلف من مولودين الأكثر شيوعا بين البشر، لكن عدد الأجنة قد يزيد في بعض الأحيان.

3 % فقط!

وبحسب بيانات جامعة ستانفورد الأميركية، فإن إنجاب التوأم لا يشكل سوى 3% من إجمالي الولادات بشكل عام.

بدورها، تشير المؤسسة الأكاديمية إلى أن عدة عوامل تتحكم في إنجاب التوائم مثل عامل الوراثة والتقدم في العمر بالنسبة للأم، فضلا عن العامل العرقي، وسجل الإنجاب لدى المرأة.