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تفجير بيروت.. موت زوجة السفير الهولندي يهب الحياة لشخصين

المصدر: دبي - العربية.نت
زوجة السفير الهولندي
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أنقذت هيدويغ والتمانس موليير (55 عاما) زوجة السفر الهولندي في لبنان جان والتمانس، حياة شخصين بعد وفاتها إثر إصابتها بانفجار بيروت الثلاثاء الماضي، بعد أن وهبت عددا من أعضائها ونجحت العمليات الجراحية لمريضين بحاجة إلى كلى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن موليير التي توفيت يوم السبت متأثرة بجراحها، وهبت عددا من أعضائها ونجحت العمليات الجراحية لمريضين بحاجة لكلية.

من تفجير مرفأ بيروت من تفجير مرفأ بيروت

وكانت وزارة الخارجية الهولندية قد أعلنت ان زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت يوم السبت، بعد إصابتها بجروح خطيرة في الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت يوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن هيدويغ والتمانس موليير، (55 عاما) أصيبت جراء الانفجار عندما كانت تقف بجانب زوجها السفير جان والتمانس في غرفة المعيشة بمنزلهما في بيروت.

كلمات دالّة

#انفجار, #بيروت, #هولندا

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